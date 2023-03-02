«Сибирь» в овертайме победила «Авангард»

«Сибирь» в гостях обыграла «Авангард» в овертайме стартового матча плей-офф КХЛ — 2:1 ОТ.

В составе омской команды на 18-й минуте третьего периода отличился Иван Телегин.

За «Сибирь» на 59-й минуте счет сравнял Александр Шаров. Автором победной шайбы в овертайме стал Никита Сетдиков.

«Сибирь» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Омске 4 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Береглазов — 1 (Малыхин, Телегин), 57:09 — 1:0. Шаров — 1 (Сушко, Пьянов), 58:22 — 1:1. Сетдиков — 1 (Бек, Морозов), 68:45 — 1:2.

Вратари: Демченко — Красоткин (57:59 — 58:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (6+9+10+2) — 21 (5+6+7+3).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

2 марта. Омск. G-Drive Арена.

Счет в серии: 0-1.