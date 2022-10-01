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КХЛ

1 октября, 18:58

«Авангард» переиграл «Сибирь» и одержал победу в первом матче на новой арене в Омске

Иван Шитик
Корреспондент
«Авангард» — «Сибирь» — 2:1.
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» одержал волевую победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Омский клуб, который проводил первую игру на новой домашней арене, одолел соперника со счетом 2:1.

Автором победной шайбы стал нападающий Рид Буше. Первую гол омичей на новой арене забил защитник Алексей Береглазов.

А вообще первая шайба на новой арене в Омске оказалась в активе защитника «Сибири» Тревора Мерфи.

Отметим, что из-за задержки сдачи арены в эксплуатацию, «Авангард» проводил первые 12 матчей сезона на выезде.

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«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мерфи — 4 (бол., Пьянов, Бутузов), 10:41 — 0:1. Береглазов — 5 (бол., Грицюк), 39:17 — 1:1. Буше — 5 (бол., Ярош, Толчинский), 49:28 — 2:1.

Вратари: Демченко — Красоткин.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 27 (9+9+9) — 16 (3+7+6).

Судьи: Беляев, Гашилов.

1 октября. Омск. G-Drive Арена. 11767 зрителей

ХК Авангард
ХК Сибирь
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