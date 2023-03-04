«Авангард» обыграл «Сибирь» во втором матче плей-офф КХЛ

Сегодня, 16:25
«Авангард» дома победил «Сибирь» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.
В составе омской команды отличились Зият Пайгин, Наиль Якупов, Сергей Толчинский и Павел Дедунов.
За «Сибирь» шайбу забросил Александр Шаров.
Таким образом счет в серии — 1-1. Следующая встреча пройдет в Новосибирске 6 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
"Авангард" (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Пайгин — 1 (Михайлов), 14:32 — 1:0. Шаров — 2 (бол., Пьянов, Бутузов), 26:45 — 1:1. Якупов — 1 (Толчинский, Чистяков), 32:39 — 2:1. Толчинский — 1 (Якупов, А. Бродхерст), 36:20 — 3:1. Дедунов — 1 (Жарков), 49:42 — 4:1.
Вратари: Демченко — Костин.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 29 (10+11+8) — 26 (4+9+13).
Судьи: Бондарь, Оскирко.
4 марта. Омск. G-Drive Арена. 12007 зрителей.
Счет в серии: 1-1.