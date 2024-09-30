«Авангард» обыграл «Сибирь» и прервал серию из 7 поражений подряд

«Авангард» дома победил «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

Победную шайбу в конце третьего периода забросил Райан Спунер. Еще по одной шайбе у омичей забросили Игорь Мартынов и Линден Вей.

У гостей отличились Энди Андреофф и Георгий Белоусов.

«Авангард» (9 очков) прервал серию из 7 поражений подряд и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (12) осталась третьей на «Востоке».

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«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Андреофф — 5 (бол., Бек, Мерфи), 23:47 — 0:1. Белоусов — 3 (Андреофф), 25:42 — 0:2. Мартынов — 2 (Холодилин, Чистяков), 27:32 — 1:2. Вей — 2 (Филатьев, Чистяков), 32:56 — 2:2. Спунер — 1 (Буше, Вей), 58:37 — 3:2.

Вратари: Хомченко — Красоткин (59:00).

Штраф: 8 — 4.Броски: 26 (8+9+9) — 26 (12+10+4).Судьи: Гамалей, Раводин.

30 сентября. Омск. G-Drive Арена. 11502 зрителя.