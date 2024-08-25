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Сегодня, 16:09

«Сибирь» в овертайме обыграла «Авангард» в Кубке Блинова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в матче FONBET Кубка Блинова — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Тэйлор Бек. Еще один гол «Сибири» на счету Григория Белоусова. У омичей отличился Станислав Галиев.

Победителем Кубка Блинова стал «Локомотив». 25 августа ярославцы обыграли «Барыс» (5:2).

FONBET Кубок Блинова

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Галиев — 2 (Шарипзянов, Макеев), 26:10 — 1:0. Белоусов — 1 (Пьянов, Аланов), 58:11 — 1:1. Бек — 1 (Мерфи), 60:13 — 1:2.

Вратари: Бердин (Проскуряков, 30:31) — Красоткин.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 24 (8+9+7+0) — 31 (7+16+7+1).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

25 августа. Омск. G-Drive Арена. 7579 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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