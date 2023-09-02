«Авангард» обыграл «Сибирь» на старте сезона КХЛ

Сегодня, 16:08
«Авангард» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 — 2:1.
У омичей голы забили Райан Спунер и Игорь Гераськин. За клуб из Новосибирска отличился Алексей Яковлев.
«Авангард» следующий матч проведет 7 сентября против «Автомобилиста», а «Сибирь» 4 сентября сыграет с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Яковлев — 1 (мен., Шашков, Ефремов), 39:38 — 0:1. Спунер — 1 (Ткачев, Панюков), 41:15 — 1:1. Гераськин — 1 (Спунер, Ткачев), 57:57 — 2:1.
Вратари: Демченко — Красоткин (58:59).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 35 (14+6+15) — 24 (6+9+9).
Судьи: Бондарь, Наумов.
2 сентября. Омск. G-Drive Арена.
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|0
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|0
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|0
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|1
|0
|1
|0
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|1
|0
|1
|0
|2.09
|14:00
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Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
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Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
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Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
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Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
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Лада – Трактор
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|2.09
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Динамо – СКА
|- : -
|2.09
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Витязь – Амур
|- : -
|2.09
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Северсталь – Сочи
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