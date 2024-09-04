«Авангард» победил «Сибирь» на старте сезона КХЛ

Сегодня, 18:42
«Авангард» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У омского клуба шайбы забросили Станислав Галиев и Илья Рейнгардт. Ассистентский дубль оформил Дамир Шарипзянов. У новосибирцев отметился Георгий Белоусов.
6 сентября «Авангард» примет «Нефтехимик», «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» в этот же день.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Галиев — 1 (бол., Шарипзянов, Николишин), 14:54 — 1:0. Белоусов — 1 (Гоголев, Гордеев), 27:08 — 1:1. Рейнгардт — 1 (бол., Галиев, Шарипзянов), 52:32 — 2:1.
Вратари: Хомченко — Красоткин (15:39 — 16:31, 58:08).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (13+6+3) — 20 (13+4+3).
Судьи: Акузовский, Раминг.
4 сентября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.