10 ноября, 13:30

«Авангард» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Авангард» и СКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Буше Ги, главный тренер «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» и СКА сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
СКА

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Омска трансляция будет на телеканале «12» (начало трансляции — в 19.30 по местному времени). В Санкт-Петербурге смотреть игру можно на телеканале «78».

«Ястребы» набрали 31 очко в 23 матчах и занимают третье место в Восточной конференции. Команда из Санкт-Петербурга с 24 очками в 23 играх располагается на девятой строчке на «Западе».

Матч «Авангард» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
