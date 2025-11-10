«Авангард» и СКА сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск) Авангард СКА

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Омска трансляция будет на телеканале «12» (начало трансляции — в 19.30 по местному времени). В Санкт-Петербурге смотреть игру можно на телеканале «78».

«Ястребы» набрали 31 очко в 23 матчах и занимают третье место в Восточной конференции. Команда из Санкт-Петербурга с 24 очками в 23 играх располагается на девятой строчке на «Западе».

