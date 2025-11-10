Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

10 ноября, 18:46

Дебютный гол Лутфуллина в КХЛ принес СКА победу над «Авангардом»

Алина Савинова
СКА победил «Авангард» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ 10 ноября.
Фото ХК СКА

СКА на выезде победил «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Игнат Лутфуллин, который отличился в первом периоде с передачи Никиты Недопекина. Для 20-летнего Лутфуллина это первый гол в КХЛ.

СКА одержал третью победу подряд и с 26 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 31 очком располагается на третьей строчке на «Востоке». Омская команда потерпела третье поражение кряду.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
СКА
17

  • Циничный

    Самое удивительное - не пропустили. Неужели научились?

    10.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Большое значение имеет мотивация... Авангарду интереснее играть с равными себе соперниками ( Ак Барсом, Металлургом, Автона востоке, с ЦСКА , Динамо на западе, ) чем с аутсайдерами типа Лады или того же СКА. Поэтому и Ак Барс проигрывает Ладе, и Авто- Амуру, и Динамо - Сочи....

    10.11.2025

  • Sergey Markelov

    С приходом Бабенко, появилась хоть какая то игра или это стечение обстоятельств и это плоды работы Ларионова?

    10.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    профессором он был в первой пятерке ЦСКА в Советское время.... как тренер- на уровне ствдента 2 курса

    10.11.2025

  • Инта

    На тоненького - с победой армейцы с Невы! Надо отдать должное Ларионову, пошла игра от обороны - три победы над сильными командами в одну шайбу, но победы пошли.

    10.11.2025

  • Андрей Кадулин

    Мы уже готовы побеждать.с победой СКА!!!

    10.11.2025

  • LemieuxMario

    иванова с сухарем)))

    10.11.2025

  • MS

    Похоже проФессеру или прещемили яйца или платёжную ведомость. Но факт на лицо,столо хоть что то получаться что не может не радовать.

    10.11.2025

  • Сон Морфей

    Хахаха, курям промеж булок навтыкали

    10.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    никакущее ска в матче равных соперников обыграло никакущих ястребов:rofl::thumbsup:

    10.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Неужто СКА оживает

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Отлично! Всех армейцев - с победой над сильным "Авангардом"!.. Итак, мы вошли в зону плей-офф... Вперёд, СКА (Ленинград)!

    10.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Это все последствия безграничного обожания и обцыловывания средних ( по меркам НХЛ) если не сказать - ниже среднего, тренеров типа Ги Буше или как у Трактора Ру или гру ... тьфу прости господи... выполнять все их прихоти... в итоге- трактористы идут где то в жопе, а ава перебрав два состава, и наебав все кхл с потолком зарплат , тоже еле еле держится в четверке. Благо там же такой же никакущий авто "катится"...

    10.11.2025

  • man68

    В какой-то момент при игре 6 на 5 в конце матча я насчитал 4 наших игроков за чужими воротами и ни одного на чужом пятаке. ЧТО ВЫ БЛ@ТЬ ДЕЛАЛИ? Это хоккей, а не соревнование, кто быстрее добежит до лицевого борта соперника!

    10.11.2025

  • man68

    Это не невезение, это последствия неправильных установок. Конечно, в комбинационный хоккей играть сложнее, чем делать неподготовленные броски и набрасывать шайбу в зону куда попало, вместо того, чтобы ею дорожить и искать партнёра на более выгодной позиции. Авангард сегодня лучший по двум номинациям: удары клюшкой мимо шайбы и прятание за спины игроков соперника в своём позиционном розыгрыше. Сведение трёх техничных игроков в одно звено в 3-м периоде слегка напомнило прошлый Авангард, но было уже поздно. Мне кажется, что игра Авангарда лучше всего представляется тупостью и эффективностью заща Ибрагимова на льду. Не заслужили победу. Количество обрезов зашкаливает, такой дырявой оборона и такой безликой атака давно не была.

    10.11.2025

  • Bossonn

    С победой СКА! Интересный счет. Не часто СКА на 0 играет)

    10.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Авангард
    ХК СКА
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя