Дебютный гол Лутфуллина в КХЛ принес СКА победу над «Авангардом»

СКА на выезде победил «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал Игнат Лутфуллин, который отличился в первом периоде с передачи Никиты Недопекина. Для 20-летнего Лутфуллина это первый гол в КХЛ. СКА одержал третью победу подряд и с 26 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 31 очком располагается на третьей строчке на «Востоке». Омская команда потерпела третье поражение кряду. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск) Авангард СКА

Циничный Самое удивительное - не пропустили. Неужели научились? 10.11.2025

Давлет Нурпиисов Большое значение имеет мотивация... Авангарду интереснее играть с равными себе соперниками ( Ак Барсом, Металлургом, Автона востоке, с ЦСКА , Динамо на западе, ) чем с аутсайдерами типа Лады или того же СКА. Поэтому и Ак Барс проигрывает Ладе, и Авто- Амуру, и Динамо - Сочи.... 10.11.2025

Sergey Markelov С приходом Бабенко, появилась хоть какая то игра или это стечение обстоятельств и это плоды работы Ларионова? 10.11.2025

Давлет Нурпиисов профессором он был в первой пятерке ЦСКА в Советское время.... как тренер- на уровне ствдента 2 курса 10.11.2025

Инта На тоненького - с победой армейцы с Невы! Надо отдать должное Ларионову, пошла игра от обороны - три победы над сильными командами в одну шайбу, но победы пошли. 10.11.2025

Андрей Кадулин Мы уже готовы побеждать.с победой СКА!!! 10.11.2025

LemieuxMario иванова с сухарем))) 10.11.2025

MS Похоже проФессеру или прещемили яйца или платёжную ведомость. Но факт на лицо,столо хоть что то получаться что не может не радовать. 10.11.2025

Сон Морфей Хахаха, курям промеж булок навтыкали 10.11.2025

Давлет Нурпиисов никакущее ска в матче равных соперников обыграло никакущих ястребов:rofl::thumbsup: 10.11.2025

Симон Вирсаладзе Неужто СКА оживает 10.11.2025

Lars Berger Отлично! Всех армейцев - с победой над сильным "Авангардом"!.. Итак, мы вошли в зону плей-офф... Вперёд, СКА (Ленинград)! 10.11.2025

Давлет Нурпиисов Это все последствия безграничного обожания и обцыловывания средних ( по меркам НХЛ) если не сказать - ниже среднего, тренеров типа Ги Буше или как у Трактора Ру или гру ... тьфу прости господи... выполнять все их прихоти... в итоге- трактористы идут где то в жопе, а ава перебрав два состава, и наебав все кхл с потолком зарплат , тоже еле еле держится в четверке. Благо там же такой же никакущий авто "катится"... 10.11.2025

man68 В какой-то момент при игре 6 на 5 в конце матча я насчитал 4 наших игроков за чужими воротами и ни одного на чужом пятаке. ЧТО ВЫ БЛ@ТЬ ДЕЛАЛИ? Это хоккей, а не соревнование, кто быстрее добежит до лицевого борта соперника! 10.11.2025

man68 Это не невезение, это последствия неправильных установок. Конечно, в комбинационный хоккей играть сложнее, чем делать неподготовленные броски и набрасывать шайбу в зону куда попало, вместо того, чтобы ею дорожить и искать партнёра на более выгодной позиции. Авангард сегодня лучший по двум номинациям: удары клюшкой мимо шайбы и прятание за спины игроков соперника в своём позиционном розыгрыше. Сведение трёх техничных игроков в одно звено в 3-м периоде слегка напомнило прошлый Авангард, но было уже поздно. Мне кажется, что игра Авангарда лучше всего представляется тупостью и эффективностью заща Ибрагимова на льду. Не заслужили победу. Количество обрезов зашкаливает, такой дырявой оборона и такой безликой атака давно не была. 10.11.2025