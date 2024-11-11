«Авангард» нанес СКА пятое поражение подряд

СКА на выезде проиграл «Авангарду» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.

По голу у омичей отметились Рид Буше и Матвей Заседа. Единственная шайба гостей на счету Валентин Зыков.

«Авангард» (20 очков) занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ. СКА (32) идет третьим на «Западе». Команда Романа Ротенберга потерпела пятое поражение подряд.

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Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Буше — 10 (Прохоркин, Рейнгардт), 10:36 — 1:0. Заседа — 1 (бол., Гуляев), 12:46 — 2:0. Зыков — 9 (Глотов), 25:03 — 2:1.

Вратари: Хомченко — Заврагин (57:54).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (8+7+13) — 34 (10+18+6).

Судьи: Бирин, Наумов.

11 ноября. Омск. G-Drive Арена.