Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:15

«Авангард» — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн

«Авангард» и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
Telegram Дзен

«Авангард» и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ». Кроме того, в Омске игру будет показывать телеканал «12», а в Санкт-Петербурге — «78».

Основные события игры «Авангард» — СКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд состоялась 23 сентября и завершилась победой петербуржцев со счетом 4:1.

«Авангард» набрал 18 очков в 22 матчах КХЛ, а СКА — 32 очка в 25 матчах.

Матч «Авангард» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Юриста блогера Понасенкова приговорили к одному году ограничения свободы
«Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки
Армия России освободила Колесниковку в Харьковской области
Киев предлагал летчику перед угоном Ми-8 переправить его семью на Украину
Кассьерра наказал за грубую ошибку, а Питер спасла штанга на последней секунде. Что случилось в матче «Ахмат» - «Зенит»
«Авангард» ведет переговоры с тренером Тоддом Рирденом
Сегодня
Вчера
Неделя