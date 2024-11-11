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Сегодня, 21:32

«Авангард» — СКА: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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СКА на выезде проиграл «Авангарду» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:2.

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