Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:45

«Авангард» разгромил «Сочи» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Авангард» на домашнем льду победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:0.

По три очка набрали форвард омичей Райан Спунер (1+2) и защитник Дамир Шарипзянов (0+3). Еще по одной шайбе забросили Данил Башкиров, Иван Игумнов, Рид Буше, Коул Касселс и Эмиль Галимов.

Голкипер хозяев Павел Хомченко отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Авангард» (30 очков) прервал серию из двух поражений кряду и занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ после 32 матчей. Омичи одержали свою самую крупную победу в текущем сезоне.

«Сочи» (25) потерпел четвертое поражение подряд и остается на последней, 11-й позиции на «Западе».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сочи» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Башкиров — 3 (Меркли, Галиев), 13:15 — 1:0. Игумнов — 2, 21:31 — 2:0. Спунер — 3 (Галимов), 23:57 — 3:0. Буше — 12 (бол., Спунер, Шарипзянов), 38:20 — 4:0. Кэсселс — 2 (бол., Шарипзянов, Якупов), 50:42 — 5:0. Галимов — 2 (Спунер, Шарипзянов), 54:07 — 6:0.

Вратари: Хомченко — Иванов (Волохин, 40:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (10+13+10) — 27 (9+8+10).

Судьи: Метальников, Шувалов.

4 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11534 зрителя

Источник: Таблица КХЛ
Райан Спунер
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сочи
Читайте также
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя