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Сегодня, 15:00

«Авангард» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Авангард» и «Сочи» сыграют в чемпионате КХЛ 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Авангард» и «Сочи» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 4 декабря. Начало матча на льду «G-Drive Арены» в Омске — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры «Авангард» — «Сочи» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция также пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, омском канале «12».

Ключевые события и результат игры «Авангард» — «Сочи» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» набрал 28 очков в 31 матче, предыдущим соперником омичей была «Северсталь» (2:4). У «Сочи» — 31 игра и 25 очков, в понедельник сочинцы уступили «Амуру» (1:2).

Матч «Авангард» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Авангард
ХК Сочи
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