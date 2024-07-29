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Сегодня, 05:49

«Авангард» сообщил о травме Ткачева

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото ХК «Авангард»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о травме форварда Владимира Ткачева.

«Ткачев получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объем медицинской помощи. Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу.

Подобные ситуации — часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение. Оптимальное для команды. В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы. Клуб выражает Владимиру полную поддержку, желает ему выздоровления и сделает все возможное для его скорейшего возвращения в строй", — приводит слова Курьянова пресс-служба клуба.

Владимир Ткачев. Удар для КХЛ, кошмар для «Авангарда». Самый дорогой хоккеист лиги порвал ахилл и пропустит несколько месяцев

Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний россиянин из-за травмы пропустит около 4-6 месяцев.

В минувшем сезоне Ткачев провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 75 (20+55) очков. В плей-офф форвард набрал 11 (0+11) очков в 12 играх. В мае Ткачев продлил контракт до 2029 года.

Владимир Ткачев (Авангард)
КХЛ
ХК Авангард
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