«Авангард» проиграл «Спартаку» и прервал серию из 9 побед подряд

«Спартак» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи выиграли в гостях со счетом 3:1.

Голами отметились нападающий максимы Цыплаков и защитники Джоуи Кин и Максим Чудинов.

Омичи размочили счет на последней минуте третьего периода, когда отличился форвард Рид Буше.

«Спартак» набрал 37 очков и занимает шестое место в Западной конференции.

У «Авангарда» прервалась серия из девяти побед подряд. Команда занимает шестое место на Востоке (39 очков).

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«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Цыплаков — 5 (Старченко, Сериков), 29:06 — 0:1. Кин — 4 (бол., Хохлачев, Цыплаков), 35:25 — 0:2. Чудинов — 1 (бол., Хайруллин, Старченко), 57:26 — 0:3. Буше — 20 (бол., Береглазов), 59:59 — 1:3.

Вратари: Демченко (59:14 — 59:59) — Красиков.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 29 (6+7+16) — 35 (18+12+5).

Судьи: Гашилов, Оленин.

23 ноября. Омск. G-Drive Арена.