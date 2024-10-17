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Сегодня, 18:58

«Спартак» в гостях победил «Авангард» в матче с 11 шайбами

«Спартак» в гостях победил «Авангард» (6:5).
Фото ХК «Авангард»
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«Спартак» обыграл «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:5.

В составе омской команды шайбы забросили Линден Вей, Илья Рейнгардт, Никита Холодилин, Александр Филатьев и Рид Буше. У «Спартака» голы забили Адам Ружичка (хет-трик), Михаил Мальцев, Павел Порядин и Николай Голдобин.

«Спартак» переместился на второе место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка. «Авангард» идет десятым на Востоке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Амуром» 19 октября, а «ястребы» 23-го числа примут «Трактор».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 5:6 (0:1, 4:1, 1:4)

Голы: Ружичка — 7 (Зайцев, Пашин), 6:17 — 0:1. Ружичка — 8 (Морозов, Порядин), 24:16 — 0:2. Вей — 5 (Гуляев, Коледов), 29:20 — 1:2. Рейнгардт — 5 (Буше, Чистяков), 33:18 — 2:2. Холодилин — 1 (Шарипзянов, Чистяков), 35:11 — 3:2. Филатьев — 3 (Яремчук, Игумнов), 36:32 — 4:2. Мальцев — 7 (бол., Ружичка, Вишневский), 40:36 — 4:3. Порядин — 6 (Миронов), 41:20 — 4:4. Голдобин — 3 (Миронов, Порядин), 46:21 — 4:5. Буше — 6 (Шарипзянов, Рейнгардт), 50:14 — 5:5. Ружичка — 9 (Миронов, Вишневский), 54:00 — 5:6.

Вратари: Проскуряков (Хомченко, 46:21, 58:47) — Николаев (Рибар, 36:32).

Штраф: 11 — 7.

Броски: 38 (9+18+11) — 30 (10+5+15).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

17 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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0
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14.10 17:00
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