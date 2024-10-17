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Сегодня, 15:15

«Авангард» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Авангард» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ 17 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Леука (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» встретится со «Спартаком» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 17 октября. Игра пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Авангард» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 19.15 мск.

Команда Сергея Звягина набрала 13 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Красно-белые с 20 баллами располагаются на 3-й строчке на «Западе».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 СКА 16 10 6 21
3 Северсталь 17 10 7 20
4 Спартак 15 9 6 20
5 ЦСКА 16 7 9 19
6 Торпедо 15 8 7 18
7 Динамо Мн 14 8 6 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 15 8 7 16
10 Куньлунь РС 16 6 10 13
11 Сочи 15 5 10 11
И В П О
1 Трактор 16 11 5 24
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 15 9 6 18
5 Нефтехимик 16 7 9 18
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Сал. Юлаев 13 8 5 16
8 Лада 17 7 10 16
9 Адмирал 15 6 9 15
10 Авангард 16 6 10 13
11 Амур 16 5 11 12
12 Барыс 16 3 13 7
Подробная таблица
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
01
ноя
02
ноя
03
ноя
04
ноя
05
ноя
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
0
5
14.10 17:00
Трактор
Авангард
1
3
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
2
1
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
5
0
15.10 12:00
Амур
Лада
3
5
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
ОТ
5
6
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
ОТ
5
4
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
ОТ
3
2
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
2
3
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
3
1
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
1
5
17.10 12:00
Амур
Северсталь
1
2
17.10 12:30
Адмирал
Лада
1
6
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
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Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		16 17

Шабанов Максим

Трактор

 		16 17

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 17

Аймурзин Данил

Северсталь

 		15 16

Хмелевский Александр

Салават Юлаев

 		13 16

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		15 16
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		15 10

Аймурзин Данил

Северсталь

 		15 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		16 9

Хмелевский Александр

Салават Юлаев

 		13 8

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		13 8

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8
Статистика / Снайперы
И П

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		16 13

Деанджело Энтони

СКА

 		8 12

Петан Ник

Ак Барс

 		14 12

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		16 12

Летунов Максим

Торпедо НН

 		15 11
Статистика / Ассистенты

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