«Авангард» обыграл «Торпедо»

«Авангард» дома обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

У омичей забивали Рид Буше, Райан Спунер и Дамир Шарипзянов. У нижегородцев шайбы забросили Кирилл Воронин и Михаил Орлов.

«Авангард» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока». У «Торпедо» — 32 очка и 3-е место «Запада».

«Авангард» 2 ноября сыграет в гостях со СКА. «Торпедо» в этот же день поедет в гости к «Куньлуню».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Воронин — 4 (Линч), 5:36 — 0:1. Буше — 13 (бол., Шарипзянов, Пьянов), 13:51 — 1:1. Спунер — 7 (Ткачев), 26:44 — 2:1. Орлов — 3 (Виноградов, Шавин), 45:09 — 2:2. Шарипзянов — 1 (бол., Ткачев, Буше), 54:18 — 3:2.

Вратари: Мишуров — Гуска (58:06).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (11+8+7) — 31 (11+7+13).

Судьи: Акузовский, Шувалов.

31 октября. Омск. G-Drive Арена. 12 011 зрителей.