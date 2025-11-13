Видео
13 ноября, 13:45

«Авангард» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Авангард» и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram

«Авангард» и «Трактор» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 13 ноября. Матч пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Трактор

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на каналах «12» (в Омске) и «ОТВ» (в Челябинске).

Ключевые события и результат игры «Авангард» — «Трактор» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Авангард» провел 24 матча и набрал 31 очко. У «Трактора» 26 игр и 31 очко. Омичи в предыдущей встрече сезона уступили СКА (0:1), а челябинцы обыграли «Амур» (2:1 ОТ).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
