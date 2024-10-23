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Сегодня, 18:50

«Трактор» одержал победу над «Авангардом» благодаря дублю Кадейкина

Алина Савинова
Виталий Кравцов, Илья Карпухин и Семен Дер-Аргучинцев.
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» на выезде победил «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У челябинской команды отличились Александр Кадейкин (дубль), Владимир Ткачев и Семен Дер-Аргучинцев, на счету которого также результативная передача. За омский клуб шайбы забросили Павел Коледов, Алексей Макеев и Семен Чистяков.

«Трактор» одержал четвертую победу подряд и сохраняет первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции (30 очков за 19 матчей). «Авангард» потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и располагается на 10-й позиции (13 баллов после 18 встреч).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: Кадейкин — 9 (Дер-Аргучинцев), 2:45 — 0:1. Коледов — 1 (Буше), 4:07 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 2 (бол., Дронов, Шабанов), 29:16 — 1:2. Кадейкин — 10 (бол., Сикьюра, Кэмпфер), 49:48 — 1:3. Макеев — 4, 50:43 — 2:3. Ткачев — 6 (п.в.), 58:05 — 2:4. Чистяков — 6 (Шарипзянов, Вей), 59:20 — 3:4.
Вратари: Хомченко (57:41 — 58:05, 58:24 — 59:20, 59:36) — Фукале.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (13+6+10) — 25 (5+14+6).

Судьи: Васильев, Гашилов.

23 октября. Омск. G-Drive Арена.

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