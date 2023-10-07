Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:10

«Трактор» в первом матче после увольнения Гатиятулина победил «Авангард»

Алина Савинова
Хоккеисты «Трактора» празднуют победу
Фото ХК «Трактор»
Telegram Дзен

«Трактор» на выезде обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У клуба из Челябинска заброшенными шайбами отметились Чарльз Робинсон, Максим Шабанов, Сергей Калинин и Егор Попов. Единственную шайбу за омскую команду забил Михаил Гуляев.

После этой игры «Трактор» поднялся на 5-е место в таблице «Востока» (18 очков в 16 играх). 4 октября челябинский клуб отправил в отставку главного тренера Анвара Гатиятулина. К этому матчу команду готовил Алексей Заварухин, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«Авангард» идет на 7-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции (16 очков в 14 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Робинсон — 1 (Яруллин), 19:10 — 0:1. Шабанов — 3 (Тертышный, Телегин), 24:17 — 0:2. Калинин — 2 (Карпухин, Щучинов), 25:28 — 0:3. Гуляев — 1 (Ткачев, Буше), 26:18 — 1:3. Попов — 2 (п.в., Блажиевский), 58:42 — 1:4.

Вратари: Демченко (Проскуряков, 25:28, 57:17 — 58:42) — Мыльников.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (9+6+8) — 30 (10+10+10).

Судьи: Наумов, Спирин.

7 октября. Омск. G-Drive Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
5
Обсудить
Читайте также
Это'О хотят уволить с поста президента Федерации футбола Камеруна
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» М — «Торпедо»: прямая трансляция матча КХЛ

КХЛ: «Динамо» М — «Торпедо», «Сочи» — «Северсталь» и другие матчи 7 октября