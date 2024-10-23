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Сегодня, 15:30

«Авангард» — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Авангард» встретится с «Трактором» в КХЛ 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Авангард» встретится с «Трактором» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 23 октября. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание — в 16.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция доступна на официальном сайте КХЛ, а для жителей регионов клубов — на челябинском телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 18.20 по местному времени) и омском канале «12» (начало эфира — в 19.15 по местному времени).

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Трактор» можно в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» в 17 матчах набрал 13 очков, у лидирующего в Восточной конференции «Трактора» — 18 игр и 28 очков.

ХК Авангард
ХК Трактор

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