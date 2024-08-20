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Сегодня, 12:15

«Авангард» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча Кубка Блинова

«Авангард» сыграет с «Трактором» в матче открытия Кубка Блинова 20 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» сыграет с «Трактором» в матче открытия FONBET Кубка Блинова во вторник, 20 августа. Игра пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Начало встречи запланировано на 14.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча будет доступна эксклюзивно в эфире канала «Хоккейный».

30-й розыгрыш Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, пройдет в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ с 20 по 25 августа. Команды проведут между собой по одному матчу. В общей сложности болельщики увидят десять игр.

Полное расписание турнира доступно в материале «СЭ» по ссылке. За Кубок Блинова будут бороться пять команд КХЛ: «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск), «Локомотив» (Ярославль) и действующий обладатель Кубка Блинова «Барыс» (Астана).

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
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