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Сегодня, 20:07

«Авангард» в ближайшее время уволит главного тренера Звягина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сергей Звягин.
Фото ХК «Авангард»
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Как стало известно «СЭ», «Авангард» в ближайшее время отправит в отставку главного тренера Сергея Звягина.

Звягин возглавляет «Авангард» с апреля 2024 года. Команда под руководством 53-летнего специалиста занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 13 очками в 18 матчах.

В среду, 23 октября, омичи уступили «Трактору» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (3:4) и потерпели четвертое поражение в последних пяти играх.

Следующий матч клуб из Омска проведет дома против «Металлурга». Встреча состоится 27 октября.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Сергей Звягин

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