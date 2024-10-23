«Авангард» в ближайшее время уволит главного тренера Звягина

Как стало известно «СЭ», «Авангард» в ближайшее время отправит в отставку главного тренера Сергея Звягина.

Звягин возглавляет «Авангард» с апреля 2024 года. Команда под руководством 53-летнего специалиста занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 13 очками в 18 матчах.

В среду, 23 октября, омичи уступили «Трактору» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (3:4) и потерпели четвертое поражение в последних пяти играх.

Следующий матч клуб из Омска проведет дома против «Металлурга». Встреча состоится 27 октября.