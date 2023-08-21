«Авангард» в овертайме победил «Нефтехимик» благодаря голу в меньшинстве в пустые ворота

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» на Кубке Блинова. Победной стала шайба защитника Семена Чистякова, которую он забросил на четвертой секунде овертайме в меньшинстве в пустые ворота нижнекамцев. Кубок Блинова «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 ОТ (1:0, 0:1, 3:3, 1:0) Голы: Шулак — 2 (бол., Буше), 11:45 — 1:0. Брюквин — 1 (бол., Белозеров, Хохлов), 38:51 — 1:1. Мартынов — 1 (Трикозов, Абросимов), 42:02 — 2:1. Кашников — 1 (Камара), 44:51 — 2:2. Дергачев — 3 (Н. Якупов, Брюквин), 46:21 — 2:3. Панюков — 3, 47:17 — 3:3. Клок — 1 (мен., Митякин), 52:47 — 3:4. Мартынов — 2, 57:37 — 4:4. Чистяков — 1 (мен., п.в., Игумнов), 60:04 — 5:4. Вратари: Мишуров — Гарипов (60:00). Штраф: 10 — 16. Броски: 30 (9+12+8+1) — 37 (9+13+15+0). Судьи: Белов, Спирин. 21 августа. Омск. G-Drive Арена.