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Сегодня, 17:58

«Авангард» в овертайме победил «Сибирь»

Руслан Минаев
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«Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме гостевого матча с «Сибирью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ — 3:2.

У омичей ассистентский дубль оформил Дамир Шарипзянов. Победную шайбу забросил Рид Буше.

У клуба из Новосибирска голы забили Сергей Дубакин и Энди Андреофф.

«Авангард» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 48 очками — на 8-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дубакин — 7 (бол., Аланов, И. Климович), 7:47 — 1:0. Спунер — 16 (Буше, Шарипзянов), 13:02 — 1:1. Андреофф — 15 (бол., Белоусов, Бутузов), 38:00 — 2:1. Холодилин — 4 (Шарипзянов), 38:11 — 2:2. Буше — 31 (Спунер), 61:13 — 2:3.

Вратари: Красоткин — Проскуряков (60:07).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 35 (8+17+10+0) — 35 (17+14+3+1).

Судьи: Васильев, Соин.

26 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
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