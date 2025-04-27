Сопин: «Авангард» в процессе переговоров с Фьоре»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Джованни Фьоре.

«С Фьоре мы в процессе переговоров, основной момент: нас устраивает соотношение «цена/качество» этого хоккеиста. За такие деньги сейчас сложно найти хоккеиста и с российским паспортом. Думаю, в ближайшее время закроем этот вопрос. Мы работаем в направлении усиления команды, не смотря в паспорт. Будем искать баланс во всем, в том числе между россиянами и иностранцами», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ Фьоре провел 30 матчей за «Авангард» и набрал 18 (11+7) очков. Он начал сезон в «Адмирале».