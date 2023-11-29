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Сегодня, 15:15

«Авангард» — «Витязь»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Авангард» — «Витязь» начнется в 16.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Авангард» — «Витязь».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» и «Витязь» в среду, 29 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале КХЛ. Ключевые события игры «Авангард» — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» набрал 47 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе ХК «Витязь» 30 баллов, команда находится на 10-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Витязь
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