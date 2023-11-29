Три очка Буше принесли «Авангарду» победу над «Витязем»

«Авангард» дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу омичам принесли голы Артема Чмыхова, Рида Буше, Валентина Пьянова и Владимира Ткачева. На счету Буше также 2 голевые передачи. Единственная шайба гостей на счету Скотта Уилсона.

«Авангард» (49 очков) после 35 матчей занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (30) идет десятым на «Западе» после 37 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Московская область) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Уилсон — 12 (Рой, Барак), 40:24 — 1:1. Буше — 26 (Спунер, Шарипзянов), 42:38 — 2:1. Пьянов — 5 (Бойков, Филатьев), 43:58 — 3:1. Ткачев — 14 (Буше), 57:45 — 4:1.

Вратари: Проскуряков — Дорожко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (18+8+11) — 23 (6+10+7).

Судьи: Морозов, Раводин.

29 ноября. Омск. G-Drive Арена. 11570 зрителей.