Аверин утвержден председателем совета директоров «Авангарда»

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23 августа в Омске состоялся совет директоров «Авангарда» в обновленном составе, сообщается на официальном сайте клуба.
Председателем совета директоров омичей утвержден Михаил Аверин. Он был назначен на эту должность в конце июня этого года.
Кроме того, «Авангард» утвердил задачу на сезон-2023/24 — победа в Кубке Гагарина.
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ЦСКА – Ак Барс
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