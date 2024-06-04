Аверкин: «Кагарлицкому очень подходит стиль игры «Торпедо» и Ларионова»

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин прокомментировал подписание контракта с бывшим нападающим «Ак Барса» Дмитрием Кагарлицким.

«Когда я пришел в команду, посмотрел на состав, поговорил с тренерским штабом, с Игорем Николаевичем, напрашивался опытный, забивной нападающий с правым хватом. Поэтому мы искали на рынке именно такого игрока. Когда появилась кандидатура Кагарлицкого, мы ее обсудили и вышли с предложением на его агента. Определенное время шли переговоры, очень хорошо, что Дима согласился подписать с нами контракт», — цитирует Аверкина Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о борьбе за Кагарлицкого с другими клубами.

«Выиграли ли борьбу у других клубов? Насколько я знаю, он точно был интересен «Спартаку», они вели переговоры. Наверное, здесь все факторы сложились. И наша заинтересованность, когда по-настоящему нужен нападающий в первое звено, в первое большинство. Кагарлицкий идеально вписывается в эту схему. Думаю, Дима сам понимал, что здесь он может максимально раскрыться. Стиль игры «Торпедо» и Ларионова ему очень подходит», — добавил генменеджер «Торпедо».

Помимо «Ак Барса», 34-летний хоккеист выступал за «Атланту», новокузнецкий «Металлург», череповецкий «Северсталь», московское «Динамо» и СКА. Всего в активе Кагарлицкого 752 матча в КХЛ и 497 (187+310) очков.