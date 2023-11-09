Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:40

Аверкин отреагировал на свою отставку из «Адмирала»: «Кого-то должны были сделать крайним»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Вадим Аверкин прокомментировал свою отставку с поста спортивного директора «Адмирала». Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Я горд, что был частью «Адмирала», и мне не стыдно за свою работу, которую делал честно и открыто. Поэтому ухожу из клуба с высокоподнятой головой.

Команда шла на последнем месте, и кого-то должны были сделать крайним. И сделали меня. Но я ни на кого зла не держу, со всеми в нормальных отношениях», — цитирует Аверкина «РБ Спорт».

«Адмирал» занимает последнее, 12-е, место в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 12 очками в 19 матчах. Команда проиграла 6 последних встреч подряд.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Адмирал
1
0
Читайте также
Биография Сергея Павловича: история русского десантника и мощного нокаутера из UFC
Похищенного отца форварда «Ливерпуля» Диаса освободили
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аверкин рассказал, почему «Адмирал» решил обменять Серябрякова в СКА

«Ак Барс» проиграл «Ладе», тольяттинцы возглавили таблицу «Востока»