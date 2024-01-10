Нападающий «Сочи» Авершин: «Большинство «Динамо» — это какой-то космос»

Форвард «Сочи» Данил Авершин прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не удалось выполнить тренерскую установку. Много ненужных подножек, зацепов приводили к удалениям. У «Динамо» лучшее большинство в лиге, и они своими шансами воспользовались. Почти стопроцентная реализация — это какой-то космос. Мы понимаем свои ошибки, будем исправляться», — цитирует Авершина Legalbet.

«Динамо» набрало 68 очков в 49 матчах и поднялось на второе место «Запада». «Сочи» находится на последней, 11-й строчке с 34 баллами в 50 играх.