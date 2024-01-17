Сегодня, 20:11
«Автомобилист» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Екатеринбурге 17 января и завершилась победой хозяев — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Автомобилист» (66 очков) после 54 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) после 51 игры замыкает таблицу «Востока».
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