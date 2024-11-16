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Сегодня, 13:30

«Автомобилист» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Адмиралом» в матче КХЛ 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram
Telegram Дзен

«Автомобилист» примет «Адмирал» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Автомобилист» — «Адмирал» в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут на канале «КХЛ» и сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Адмирал» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Автомобилист» провел 24 матча и набрал 34 очка, у екатеринбуржцев серия из шести игр без поражений. У «Адмирала» — 26 матчей и 29 очков. Эта встреча станет второй для команд подряд, 11 ноября «Автомобилист» победил во Владивостоке — 4:3 Б.

Матч «Автомобилист» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал

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