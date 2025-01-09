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Сегодня, 15:30

«Автомобилист» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Автомобилист» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Автомобилист», Telegram
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«Автомобилист» примет «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 9 января. Игра пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime».

С ключевыми событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Адмирал» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встретятся в третий раз в сезоне. В предыдущих двух матчах, которые проходили в ноябре, победу одержали екатеринбуржцы — 4:3 Б в гостях и 1:0 на своей площадке.

«Автомобилист» набрал 50 очков в 41 игре регулярного чемпионата КХЛ, «Адмирал» провел — 43 очка в 42 матчах. 7 января екатеринбуржцы победили «Барыс» (3:2 Б), а клуб из Владивостока уступил «Металлургу» (3:4 ОТ).

Матч «Автомобилист» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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