«Автомобилист» обыграл «Ак Барс». Команда Знарка потерпела пятое поражение подряд

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б. Это поражение стало пятым подряд для казанского клуба.

В основное время счет открыл нападающий гостей Михаил Глухов. У «Автомобилиста» отличился Денис Баранцев, сравнявший счет.

Екатеринбуржцы одержали победу в серии буллитов со счетом 2:1. Победный бросок — на счету нападающего Анатолия Голышева.

«Автомобилист» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» идет четвертым с 20 очками.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Глухов — 1, 16:44 — 0:1. Баранцев — 1 (Гуркин, Романцев), 30:00 — 1:1.

Победный буллит: Голышев.

Вратари: Бобков — Билялов.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 25 (12+8+3+2) — 33 (13+10+9+1).

Судьи: Морозов, Наумов.

14 октября. Екатеринбург. Уралец.