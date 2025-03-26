«Автомобилист» и «Ак Барс» встретятся в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта

«Автомобилист» и «Ак Барс» встретятся в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 26 марта, на льду «УГМК Арены» в Екатеринбурге. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Казани могут посмотреть игру «Ак Барса» на местном канале «ТНВ Татарстан».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Автомобилист» — «Ак Барс» в матч-центре нашего сайта.

По итогам регулярного чемпионата-2024/25 «Автомобилист» набрал 89 очков и расположился на четвертом месте «Востока». У «Ак Барса» 87 очков и пятая строчка в конференции.