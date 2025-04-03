«Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 3 апреля. Игра пройдет на ледовой арене «УГМК-Арена» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на канале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Счет в серии — 2-2.

Шестой и седьмой матчи 1/8 финала Кубка Гагарина пройдут 5 и 7 апреля. Если потребуется дополнительная игра, то она состоится 8 апреля.

Матч «Автомобилист» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс