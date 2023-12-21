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Сегодня, 19:09

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» дома одержал победу над «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Сергея Зборовского и Сергея Широкова. За казанцев отличился Александр Радулов.

«Автомобилист» (49 очков) после 43 матчей поднялся на шестое место в Восточной конференции. «Ак Барс» (50) после 42 игр идет пятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Радулов — 10 (бол., Юдин, Свечников), 23:05 — 0:1. Зборовский — 3 (Мэйсек), 34:53 — 1:1. Широков — 5 (бол., Волк, Да Коста), 50:18 — 2:1.

Вратари: Галкин — Билялов (59:14).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (12+4+8) — 28 (10+9+9).

Судьи: Раводин, Спирин.

21 декабря. Екатеринбург. Уралец.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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