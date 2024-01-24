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Сегодня, 19:13

«Ак Барс» обыграл в гостях «Автомобилист»

Виктория Кравченко
Фото ХК «Ак Барс»
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«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей шайбы забросили Семен Кошелев, Даниил Журавлев, Райли Барбер и Дмитрий Кателевский. Также две результативные передачи сделал Кирилл Семенов.

У хозяев единственный гол забил Брукс Мэйсек.

«Ак Барс» в третий раз за сезон выиграл у «Автомобилиста». В 53 матчах казанский клуб набрал 64 очка и занял 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет 4-м, набрав 68 очков в 56 встречах «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Кошелев — 6 (Семенов), 4:33 — 0:1. Мэйсек — 20 (бол., Да Коста, Волк), 13:20 — 1:1. Журавлев — 3 (Кошелев, Семенов), 35:00 — 1:2. Барбер — 14 (п.в., Сафонов), 57:44 — 1:3. Кателевский — 7 (п.в., Лукоянов), 58:47 — 1:4.

Вратари: Галкин (57:16 — 57:44, 58:07 — 58:47) — Билялов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (11+9+16) — 34 (14+12+8).

Судьи: Акузовский, Соин.

24 января. Екатеринбург. Уралец. 5316 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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