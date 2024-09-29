«Ак Барс» нанес «Автомобилисту» первое за пять матчей поражение

«Ак Барс» на выезде одержал победу над «Автомобилистом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:2.

Голы казанского клуба забили Егор Бабенко, Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов, Илья Сафонов, Дмитрий Кателевский и Егор Коршков (на счету двух последних также по результативной передаче). По 2 (0+2) очка набрали Артем Галимов и Никита Дыняк.

У екатеринбургской команды в этой игре отличились Степан Хрипунов и Максим Денежкин.

«Ак Барс» продлил победную серию до шести матчей и вышел на второе место в Восточной конференции (14 очков за 9 игр). «Автомобилист» потерпел первое поражение за последние пять встреч, но сохраняет первую строчку в турнирной таблице (15 баллов после 11 матчей).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)

Голы: Денежкин — 2 (Романцев, Каштанов), 8:24 — 1:0. Бабенко — 2 (Кателевский, Дыняк), 8:57 — 1:1. Кателевский — 1 (Дыняк), 11:10 — 1:2. Коршков — 3 (Галимов, Миллер), 15:33 — 1:3. Яшкин — 5 (бол., Галимов, Петан), 20:18 — 1:4. Хрипунов — 3 (Да Коста, Голышев), 45:37 — 2:4. Семенов — 2 (Лямкин, Коршков), 47:10 — 2:5. Сафонов — 1 (бол., Коршков, Семенов), 54:32 — 2:6.

Вратари: Аликин (Галкин, 15:33) — Билялов.

Штраф: 36 — 10.

Броски: 31 (6+8+17) — 32 (10+15+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

29 сентября. Екатеринбург. Уралец.