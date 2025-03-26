«Ак Барс» победил «Автомобилист» в матче первого раунда Кубка Гагарина-2025

«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1. Игра прошла на «УГМК Арене».

У команды из Казани голы забили Алексей Пустозеров, Александр Барабанов, Никита Лямкин и Артем Галимов. Единственная заброшенная шайба хозяев на счету Александра Шарова.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Следущий матч пройдет 28 марта тоже в Екатеринбурге.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Пустозеров — 1 (бол., Петан, Лямкин), 15:58 — 0:1. Барабанов — 1 (Сафонов), 20:10 — 0:2. Лямкин — 1 (Яшкин, Семенов), 34:45 — 0:3. Шаров — 1 (бол., Да Коста, Дитц), 56:52 — 1:3. Галимов — 1 (п.в.), 58:14 — 1:4.

Вратари: Аликин (54:38 — 56:21, 56:35 — 58:14) — Билялов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 37 (10+11+16) — 26 (7+13+6).

Судьи: Бирин, Гамалей.

26 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.

Счет в серии: 0-1