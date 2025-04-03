«Автомобилист» победил «Ак Барс» и повел в серии

«Автомобилист» дома обыграл «Ак Барс» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:0.

Шайбы забросили Ник Эберт и Стефан Да Коста.

«Автомобилист» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестая игра пройдет 5 апреля в Казани. В случае победы команда Николая Заварухина может выйти в 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Эберт — 1 (Мэйсек, Кизимов), 13:33 — 1:0. Да Коста — 1 (Хрипунов), 38:18 — 2:0.

Вратари: Аликин — Билялов (56:03).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (12+11+4) — 33 (15+6+12).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

3 апреля. Екатеринбург. УГМК Арена.

Счет в серии: 3-2