«Автомобилист» победил «Ак Барс» и сравнял счет в серии

«Автомобилист» дома победил «Ак Барс» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.

У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Алексей Бывальцев и Брукс Мэйсек. У гостей две результативные передачи сделал Митч Миллер.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третья и четвертая игры пройдут в Казани — 30 марта и 1 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы: Шаров — 2 (Мэйсек, Кизимов), 11:01 — 1:0. Меркли — 1 (бол., Бывальцев, Голышев), 19:29 — 2:0. Мэйсек — 1 (бол., Да Коста), 23:12 — 3:0. Фальковский — 1 (Коршков, О`Делл), 29:09 — 3:1. Семенов — 1 (Миллер), 43:39 — 3:2. Бывальцев — 1 (Каштанов, Дитц), 45:35 — 4:2. Яшкин — 1 (бол., Миллер, Барабанов), 46:29 — 4:3.

Вратари: Аликин — Билялов.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 31 (10+12+9) — 34 (10+8+16).

Судьи: Наумов, Юдаков.

28 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 11458 зрителей