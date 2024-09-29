«Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Автомобилист» — «Ак Барс» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Клуб из Екатеринбурга набрал 15 очков и возглавляет Восточную конференцию. Казанская команда с 12-ю баллами располагается на третьей строчке на Востоке.

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