Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:15

«Автомобилист» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Брукс Мэйсек (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист»
Telegram Дзен

«Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Автомобилист» — «Ак Барс» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Татарстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Клуб из Екатеринбурга набрал 15 очков и возглавляет Восточную конференцию. Казанская команда с 12-ю баллами располагается на третьей строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Коган заявил, что ISU продлил отстранение россиян и белорусов от турниров
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
На совете ISU в Лозанне рассмотрят вопрос по допуску россиян на международные старты
Силы ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА над семью регионами РФ и Азовским морем
Сегодня
Вчера
Неделя