Видеотрансляция игры КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск

24 января «Автомобилист» на своем льду арены «Уралец» в Екатеринбурге примет «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Автомобилист» — «Ак Барс» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской в онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.45 мск.

Ознакомиться с ключевыми событиями встречи регулярки КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» можно в матч-центре «СЭ».

«Автомобилист» под руководством тренера Николая Заварухина набрал 68 очков после 56 игр, занимая четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова располагается на седьмой строчке с 64 баллами на «Востоке».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.