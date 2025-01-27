«Автомобилист» обыграл «Амур» и одержал девятую победу подряд

«Автомобилист» дома победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев два гола забил Андрей Обидин, 2 (1+1) очка на счету Ника Меркли. У гостей дубль оформил Илья Талалуев.

«Автомобилист» одержал девятую победу подряд и с 66 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 29 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:4 (1:1, 1:0, 3:3)

Голы: Бродхерст — 8 (Барулин), 10:44 — 0:1. Меркли — 6 (Шаров, Зборовский), 18:49 — 1:1. Обидин — 7 (Кизимов, Шашков), 38:55 — 2:1. Мэйсек — 18 (бол., Да Коста, Блэкер), 42:56 — 3:1. Талалуев — 4 (Гиздатуллин, Брынцев), 49:47 — 3:2. Обидин — 8 (Меркли, Трямкин), 51:07 — 4:2. Бывальцев — 8 (Трямкин), 53:39 — 5:2. Талалуев — 5 (бол., Грачев, Гуркин), 58:12 — 5:3. Мищенко — 3 (Бродхерст, Барулин), 59:06 — 5:4.

Вратари: Галкин — Джурасик (58:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (9+10+8) — 34 (14+8+12).

Судьи: Васильев, Кочетов.

27 января. Екатеринбург. Уралец.