«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в серии буллитов

«Автомобилист» на своем льду одержал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У клуба из Екатеринбурга шайбу в основное время забросил Брукс Мэйсек. У хабаровской команды отличился Дмитрий Шевченко. В овертайме победитель не выявился. В серии буллитов победный гол забил нападающий екатеринбургской команды Алексей Макеев.

После этой игры «Автомобилист» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков за 14 матчей). Клуб из Хабаровска расположился на 9-й строчке (12 очков в 13 встречах).

«Автомобилист» 6 октября сыграет против «Сибири». «Амур» 8-го числа встретится с «Ладой».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шевченко — 5 (Бочаров), 7:41 — 0:1. Мэйсек — 4 (Романцев, Широков), 55:11 — 1:1.

Победный буллит: Макеев.

Вратари: Аликин (60:22 — 61:10) — Лозебников.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 34 (5+12+15+2) — 24 (8+9+7+0).

Судьи: Белов, Овчинников.

3 октября. Екатеринбург. Уралец.