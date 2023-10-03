Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:27

«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в серии буллитов

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Автомобилист» на своем льду одержал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У клуба из Екатеринбурга шайбу в основное время забросил Брукс Мэйсек. У хабаровской команды отличился Дмитрий Шевченко. В овертайме победитель не выявился. В серии буллитов победный гол забил нападающий екатеринбургской команды Алексей Макеев.

После этой игры «Автомобилист» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков за 14 матчей). Клуб из Хабаровска расположился на 9-й строчке (12 очков в 13 встречах).

«Автомобилист» 6 октября сыграет против «Сибири». «Амур» 8-го числа встретится с «Ладой».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шевченко — 5 (Бочаров), 7:41 — 0:1. Мэйсек — 4 (Романцев, Широков), 55:11 — 1:1.
Победный буллит: Макеев.

Вратари: Аликин (60:22 — 61:10) — Лозебников.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 34 (5+12+15+2) — 24 (8+9+7+0).

Судьи: Белов, Овчинников.

3 октября. Екатеринбург. Уралец.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
Обсудить
Читайте также
«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Клотета
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ

КХЛ, 3 октября: «Ак Барс» — «Северсталь», «Торпедо» — «Авангард» и другие матчи